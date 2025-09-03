Cazzu denuncia que Christian Nodal no le permite viajar con su hija Inti

La cantante argentina Cazzu reveló una difícil situación personal que involucra a su expareja, el artista mexicano Christian Nodal.

En una entrevista, Cazzu confesó que Nodal no le ha otorgado el permiso legal necesario para que su hija, Inti, la acompañe en sus viajes de trabajo, a pesar de que ha estado intentándolo por más de un año.

Cazzu explicó que su carrera musical, al igual que la de Nodal, requiere constantes viajes internacionales, y que su mayor deseo es poder cuidar a su hija mientras trabaja.

Durante una mediación legal, el abogado de Nodal propuso un permiso temporal que podría ser revocado «cuando su cliente lo desee», una condición que Cazzu interpretó como una forma de control.

«Ese hombre me miró a los ojos y sin decir nada me dijo: ‘tenemos el control sobre vos y tu hija'», relató la cantante, describiendo el momento como uno de los más devastadores de su vida.

La artista manifestó que cada vez que debe justificar ante las autoridades migratorias la falta de autorización paterna, se siente tratada como una criminal.

Aunque cuenta con los recursos para pelear el caso en los tribunales, ha decidido no continuar la batalla legal, argumentando que su situación visibiliza la lucha de muchas mujeres que no tienen las mismas posibilidades.

Cazzu concluyó que se siente como «una hormiguita delante del monstruo de la misoginia y del patriarcado», una frase que ha resonado fuertemente entre sus seguidores.

