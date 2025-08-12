Cazzu asegura que Nodal no le da lo justo para la manutención de su hija Inti

La cantante argentina Cazzu declaró que el cantante mexicano Christian Nodal no le pasa el dinero suficiente para su hija Inti, afirmación que ha generado diversas reacciones entre sus seguidores.

“No es justo ni proporcional a sus ingresos”, dijo la artista al ser cuestionada sobre el tema por periodistas que la abordaron a su llegada a la Ciudad de México, para presentar su libro “Perreo, una revolución”.

Además, Cazzu reveló que está enfocada en ahorrar para adquirir su propia vivienda, un objetivo que ha asumido con determinación en medio de sus responsabilidades como madre.

En sus palabras, este proyecto representa un paso importante hacia la estabilidad y el bienestar de su hija.

Por otro lado, mencionó que Nodal no pasa mucho tiempo con Inti, lo que ha sido motivo de preocupación para ella.

Aunque no ofreció mayores detalles sobre la dinámica entre padre e hija, dejó entrever que la presencia paterna ha sido limitada.