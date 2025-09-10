Cantante puertorriqueño Xeiviel The X visita Tu Nueva Radio Ya para promocionar su incursión en la bachata

El cantante puertorriqueño Xeiviel The X visitó Tu Nueva Radio Ya para promocionar sus nuevos temas “Último Trago” y “Ángel y Demonio”, el cual marca su incursión en el género de la bachata.

Durante una entrevista en La Súper Líder del Dial, el artista reveló que el cambio de estilo musical se debe a las peticiones de su público, al que busca «complacer siempre».

Además de su carrera musical, Xeiviel The X ha explorado el mundo del cine. El puertorriqueño participa en la película Ecos of the Border, donde comparte créditos con actores como JT Campos y Robert Arévalo, conocido por su participación en Desperado.

También ha colaborado con Renault Reyes, quien aparece en su videoclip de «Ángel y Demonio» y es parte del elenco de la serie The Walking Dead.

En su primera visita a Nicaragua, Xeiviel expresó su agradecimiento por el caluroso recibimiento del público.

El artista ha disfrutado de la gastronomía local, como el tradicional gallopinto, y ha visitado lugares como el Puerto Salvador Allende.

Su estadía en el país se extenderá hasta el 15 de septiembre, con una presentación programada en la Colonia 14 de Septiembre, como parte de las celebraciones de aniversario.