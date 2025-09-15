type here...
Cantante Lola Índigo anuncia pausa temporal en los escenarios

Por Stephanie Santana
La cantante y bailarina española Lola Índigo sorprendió a sus seguidores al anunciar que se tomará un descanso temporal de los escenarios, dejando en pausa su intensa agenda de conciertos y presentaciones.

Conocida por su energía desbordante, sus coreografías impactantes y su estilo único que mezcla pop, reguetón y música urbana, Lola compartió con emoción: “Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Necesito tiempo para mí, para crecer y preparar cosas nuevas que sé que os van a encantar.”

La artista explicó que esta decisión responde a la necesidad de enfocarse en nuevos proyectos personales y artísticos, y agradeció a sus fans por su apoyo constante: “Sois mi motor, y prometo volver con más fuerza que nunca.”

Aunque deja los escenarios por un tiempo, su legado seguirá vivo a través de sus canciones, videoclips y colaboraciones, dejando recuerdos inolvidables de cada show y un mensaje de valentía y reinvención que inspira a sus seguidores.

