Belinda y Sebastián Yatra estrenan «Canción para Regresar» en fusión con gente de zona

Los íconos del pop latino Belinda y Sebastián Yatra lanzaron su esperada colaboración musical, “Canción para Regresar”.

El sencillo, estrenado oficialmente anoche en todas las plataformas digitales, también cuenta con la participación de Gente de Zona y Lucho RK, aportando una vibrante fusión de pop, reguetón y toques caribeños.

La canción aborda la nostalgia de un amor que se ha perdido y el deseo de la pareja de volver a intentarlo.

Yatra interpreta el conflicto interno del regreso, mientras Belinda aporta la voz de la esperanza y la duda.

Pese a su temática melancólica, el ritmo es vibrante y bailable, ideal para dedicar y disfrutar.

El videoclip oficial, ambientado en escenarios playeros, muestra a los artistas en traje de baño, cantando y bailando con gran complicidad.

La producción destaca por la faceta más reguetonera de Belinda y el estilo romántico de Yatra.

Desde su anuncio, la colaboración ha generado gran entusiasmo entre los fanáticos, quienes celebran la química entre ambos y el sonido fresco del tema.

Yatra destacó en redes sociales: “Si hay alguna canción con la que uno pueda volver con alguien, es con esta”.