Bad Bunny queda “hipnotizado” con la belleza de Belinda durante su concierto en Puerto Rico

Bad Bunny sorprendió a todos durante uno de los conciertos de su residencia No Me Quiero Ir de Aquí, realizada en el Coliseo de Puerto Rico, al mostrar una reacción especial ante la presencia de la cantante mexicana Belinda en el público.

Durante la interpretación del tema Perro Negro, el reguetonero interrumpió brevemente el show para acercarse a ella y cantarle la línea en la que la menciona expresamente: “Que lo’ dejas loco’, enchulao’, como Belinda”, provocando un momento cargado de tensión y encanto que se volvió viral en las redes sociales.

El público estalló en aplausos al presenciar ese instante mágico. Belinda, visiblemente emocionada, respondió con una sonrisa y continuó el baile, creando una complicidad innegable entre ambos artistas.

La escena fue compartida ampliamente en plataformas como X e Instagram, donde fans comentaron euforia y memes celebrando lo inesperado de la interacción.

Este momento no fue casual. Bad Bunny ya había rendido claras muestras de admiración hacia Belinda en su música.

En su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana (2023), aparecen referencias en canciones como Perro Negro y VOU 787, donde alude tanto a su belleza como a personajes icónicos interpretados por ella en televisión.

Belinda, por su parte, respondió con gracia a esas menciones. En su tema La Cuadrada junto a Tito Double P, retoma y reformula el verso de Bad Bunny: “Te traigo enchulado, como diría Benito”, cerrando con humor y estilo este intercambio creativo entre ambos artistas.

Más allá del momento musical, esta escena refleja la conexión artística y admiración mutua entre dos figuras influyentes del canal latino urbano. La reacción de Bad Bunny aquel acercamiento tan genuino y efusivo. fue interpretada por muchos como una prueba de estar “hipnotizado” por el carisma y la presencia de Belinda en el escenario de su show.