Bad Bunny, el artista latino más escuchado en Spotify, anunció nueva canción para sus fans

A pesar de que Bad Bunny no lanzó mucha música durante 2024, sus seguidores continúan siendo fieles y lo mantuvieron en lo más alto. El 4 de diciembre, el cantante puertorriqueño fue reconocido como el artista latino más escuchado en Spotify, un logro que resalta su impacto global.

En la mañana del jueves 5 de diciembre, Bad Bunny sorprendió a sus fans al anunciar, a través de su grupo de difusión en WhatsApp, el lanzamiento de una nueva canción. «Me acordé que hoy sale la canción que yo subí el preview el otro día. Sorry, se me olvidó decirles», compartió el artista, generando gran expectativa.

La canción, que explora temas de fiesta, vida nocturna y los efectos emocionales de las relaciones pasadas, incluye letras como: «¿Qué estará haciendo mi ex? Que hace tiempo por ahí no se ve. ¿Será que ya me superó y le va bien?», un fragmento que ya está dando que hablar entre los fanáticos.

Con esta nueva propuesta, Bad Bunny continúa consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música latina.