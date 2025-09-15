Bad Bunny anuncia extensión de su residencia y transmisión de su último concierto en streaming

El reconocido cantante de reguetón Bad Bunny extendió su exitosa residencia de conciertos, agregando nuevas fechas para sus seguidores.

Como parte de esta extensión, el artista anunció que su último concierto será transmitido en vivo por streaming, permitiendo a millones de fans alrededor del mundo disfrutar del evento desde sus hogares.

La transmisión promete un espectáculo visual y musical de primer nivel, con una producción que combina luces y efectos especiales.

Este cierre de residencia incluirá los grandes éxitos del artista y otras sorpresas que solo se revelan durante sus presentaciones en vivo, lo que lo convierte en un evento único para quienes no puedan asistir de forma presencial.