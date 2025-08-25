Backstreet Boys y Marco Antonio Solís sorprenden al compartir fotos juntos en Las Vegas

Los Backstreet Boys continúan causando sensación con su residencia en The Sphere de Las Vegas, pero esta vez no fueron solo ellos quienes llamaron la atención.

En redes sociales comenzaron a circular fotografías donde se les ve compartiendo un momento especial con nada más y nada menos que Marco Antonio Solís, “El Buki”.

En las imágenes se aprecia al icónico grupo estadounidense posando sonrientes junto al legendario cantautor mexicano, generando gran emoción entre los fanáticos de ambos.

El encuentro se convirtió rápidamente en tema de conversación, pues representa la unión de dos mundos musicales muy distintos: el pop internacional de los noventa y el romanticismo latino que ha marcado generaciones.

La fotografía no solo refleja admiración mutua entre artistas, sino también la fuerza de la música para conectar culturas y públicos diversos.

Tanto los seguidores de los Backstreet Boys como los de Marco Antonio Solís celebraron este inesperado cruce de caminos que, para muchos, es un “momento histórico de la música”.