Así reapareció Ángela Aguilar junto a Christian Nodal

Ángela Aguilar ha vuelto a ser noticia tras su reaparición en TikTok, donde apareció junto a su pareja, Christian Nodal, luego de una pausa en las plataformas digitales.

En el video, la pareja fue vista junto a un grupo de amigos mientras entonaban una canción, lo que rápidamente captó la atención de sus seguidores. Sin embargo, no solo su presencia junto a Nodal fue lo que desató el revuelo, sino un cambio de look que no pasó desapercibido.

Ángela sorprendió a sus fans al mostrar un estilo completamente diferente al que había lucido en los últimos meses. Aunque llevaba una gorra negra, lo que más destacó fue su cabello, ahora más largo y con un tono más claro. Este cambio de imagen generó una lluvia de comentarios, con muchos cibernautas halagando su nuevo look y otros sorprendidos por la transformación de la joven cantante.

El video rápidamente alcanzó miles de visualizaciones y se convirtió en tendencia en redes sociales, dejando en claro que Ángela continúa siendo una de las figuras más comentadas del momento. Con su nueva apariencia y su regreso a las plataformas, la hija menor de Pepe Aguilar no ha tardado en captar toda la atención de sus seguidores, quienes ahora esperan con ansias sus próximos movimientos.