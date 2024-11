Así reaccionó Pepe Aguilar ante las criticas que le tiran a su Angelita

Tras los recientes abucheos contra Ángela Aguilar durante los Kids Choice Awards, su padre Pepe Aguilar lanzó un duro mensaje en el que mostró su descontento por el cyber bullying que su hija recibe todos los días en redes sociales.

Mediante una publicación en su la cuenta de Instagram de su mascota «Gordo», se ve al cantante junto a su perro pug portando una prenda que dice «CYBER BULLYING IS NOT COOL» y aunque el posteo no menciona nada más al respecto, muestra de manera clara la postura del cantante de regional mexicano ante el acoso en redes sociales.

A través de redes sociales se viralizó el momento exacto en el que las personas que están presentes en el recinto demuestran su desagrado por la cantante, además de que desde un principio mostraron que no estaban de acuerdo con la decisión de ponerla como conductora.

Entre los gritos también se empezó a escuchar cómo un grupo de personas gritaba el nombre de Cazzu, la ex pareja de Christian Nodal, a quien le han demostrado el apoyo tras la supuesta infidelidad y al ser madre de Inti.