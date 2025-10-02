Ashly Cacao presume piernas de infarto y aclara: “¡Estoy soltera!”

La ex reina de belleza y actual presentadora de la revista Es Mi Día de Canal 4, Ashly Cacao, originaria de Ciudad Sandino, visitó recientemente los estudios de Tu Nueva Radio Ya, donde compartió detalles de su vida profesional y personal.

Con la elegancia y simpatía que la caracterizan, Ashly recordó que su paso por Reinas Nicaragua marcó un antes y un después en su vida, pues le abrió las puertas al mundo de la televisión. Sobre su experiencia como presentadora, aseguró que ha sido “enriquecedora” y un aprendizaje constante.

Durante la entrevista, reveló con naturalidad cuáles considera sus atributos más llamativos: sus piernas elásticas y un cabello que suele recibir muchos elogios.

En medio de rumores que la vinculan sentimentalmente con el también presentador de Canal 4, Daryl Gabriel, Ashly aclaró con una sonrisa que entre ellos solo existe una buena amistad y que él es además su entrenador de gimnasio. “Estoy soltera”, confesó, aunque no descarta que en cualquier momento aparezca un caballero que logre flechar su enorme corazón.

Disciplinada y dedicada, Ashly contó que practica ejercicios todos los días, una rutina que complementa su imagen fresca y llena de vitalidad. Su sencillez, combinada con el carisma y la belleza que siempre la distinguen, confirman por qué es una de las figuras más queridas de la pantalla nicaragüense.