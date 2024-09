Alicia Villarreal confiesa su proceso de divorcio con Cruz Martínez

Alicia Villarreal, una de las figuras más emblemáticas de la música regional mexicana, ha sorprendido a sus seguidores con una revelación personal. En una reciente entrevista, la cantante confesó que se encuentra en proceso de divorcio con Cruz Martínez, su esposo desde hace más de 21 años.

La noticia ha generado gran conmoción entre sus fanáticos, quienes no esperaban este giro en la vida de la intérprete de éxitos como “Te quedó grande la yegua” y “Ay, papacito”.

“A través de tantos años, en los matrimonios siempre han muchos altibajos. Quiero decirles que el divorcio no es un papel, es un proceso y en este momento me encuentro en él”, reveló Villarreal a medios de comunicación. “Para llegar a eso se hizo el proceso, no se pueden tomar decisiones tan precipitadas, pero en el matrimonio hay muchos altibajos y estamos pasando, definitivamente por uno de ellos”, agregó.

Por otro lado, la cantante subrayó que este proceso ha sido doloroso pero necesario para su bienestar emocional y personal.

“Tengo una familia, tengo unos hijos, y como mujer responsable, como artista, a veces es difícil sobrellevar toda esta historia. Pero la gente ha crecido con ‘la güerita consentida’, me conocen desde niña, desde jovencita. Y he aprendido a ser esta mujer que soy hoy en día”, expresó.

Alicia Villarreal expresó su deseo de que este cambio en su vida le permita enfocarse en nuevos proyectos tanto personales como profesionales, dejando claro que sigue adelante con la frente en alto. La noticia del divorcio de Alicia Villarreal y Cruz Martínez marca el fin de una era para una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Sin embargo, la cantante ha dejado claro que este no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa en su vida.