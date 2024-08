Aerosmith anunció que se retira de los escenarios

En ocasiones es bueno saber cuando decir adiós, incluso para los cantantes y bandas icónicas dentro de la música, como lo es Aerosmith.

El grupo compartió un comunicado en sus redes sociales donde especificó las razones de su retiro de los escenarios y tiene relación con el vocalista Steven Tyler.

Los intérpretes de ‘I Don’t Want to Miss a Thing’ aseguraron que, a pesar de los intentos de rehabilitación del vocalista de la banda, no logró recuperarse y por ello decían adiós a las giras.

“Siempre hemos querido dejarte boquiabierto cuando actuamos. Como sabes, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Pasó meses trabajando incasablemente para que su voz vuelva a estar donde estaba antes de su lesión, lo vimos luchar a pesar de tener el mejor equipo médico a su lado”, compartió Aerosmith.

Sin embargo, los músicos lamentaron que el cantante estadounidense no lograra una recuperación completa y como consecuencia deben cancelar sus conciertos de despedida.

“Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios y de las giras (…) ha sido el honor de nuestras vidas, en cada club, en cada evento masivo y en momentos grandiosos y privados, nos dieron un lugar en la banda sonora de sus vidas”, compartió el grupo.