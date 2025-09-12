Actriz Victoria Ruffo revela que padece esofagitis y se aleja temporalmente de los escenarios

La reconocida actriz de telenovelas Victoria Ruffo reveló que padece esofagitis, una inflamación del esófago que le ha afectado la garganta y las cuerdas vocales, obligándola a alejarse de su carrera de forma temporal.

En una entrevista reciente, Ruffo explicó que sus síntomas iniciales se asemejaban a los de una gripe, con tos persistente, dolor en el pecho y dificultad para respirar.

La actriz, recordada por su papel en la telenovela Simplemente María, confirmó que el diagnóstico se debe a un reflujo gástrico que ha quemado su esófago y afectado sus cuerdas vocales.

Esta condición la ha llevado a cancelar varias funciones de la obra Las Leonas, en la que compartía escenario con otras figuras públicas como Angélica Aragón y Lupita Jones.

Además de la esofagitis, Ruffo aclaró que sus apariciones en silla de ruedas en eventos públicos se deben a que padece de hernias lumbares y cervicales, lo que le dificulta caminar por largos periodos sin sentir dolor.

A pesar de los desafíos, la actriz se muestra optimista y asegura que ya está recibiendo tratamiento médico y que se siente mejor.