Actor Denzel Washington tiene dificultades para hablar tras morderse la lengua «Casi a la mitad»

El actor de Gladiator II, Denzel Washington, de 70 años de edad, pasa por un momento bastante incomodo. Al punto de que esta situación se encuentra afectando un proyecto a futuro. Todo esto se trataría de una lesión que se daría de manera incrédula.

Y es que llega a ser bastante inédita, pues es un escenario en el que perfectamente le puede pasar a cualquiera. Pero ojo, parece que a Denzel si le quedó un recuerdito que a la fecha, si que le duele bastante.

El intérprete confesó que tiene la lengua muy hinchada, lo que le causa dificultades para decir algunas palabras.

«Me mordí la lengua casi hasta la mitad hace unos meses. Está afectando mi habla. Me obliga a hablar más despacio», dijo el dos veces ganador del Oscar.

Sin entrar en grandes detalles sobre el accidente y recuperación, el artista- que se prepara para interpretar a «Otelo» en Broadway junto a Jake Gyllenhaal- admitió que le está costando ensayar sus líneas debido a este problema.

Finalmente Washington, que se ha acercado estos últimos años a la vida religiosa, dice que este problema hizo que reflexionara sobre su relación con Dios. «Ahora no estoy seguro de por qué me mordí la lengua, pero se puede decir que fue coincidencia y serendipia y todas esas cosas. En este momento, todo lo que hago lo hago desde la perspectiva de lo que Dios piensa, no de lo que ellos piensan», comentó.