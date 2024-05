Fallece César Luis Menotti, el legendario técnico campeón del mundo con Argentina en 1978

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó sobre el fallecimiento de César Luis Menotti, histórico director técnico que llevó a la Selección Argentina a conquistar su primera Copa del Mundo en 1978.

César Luis Menotti

El emblemático entrenador, conocido cariñosamente como “El Flaco”, tenía 85 años y había estado internado durante casi un mes debido a un cuadro severo de anemia. Menotti deja un legado imborrable en el fútbol argentino y mundial por su trabajo e ideas innovadoras como entrenador.

Su última aparición pública fue el 13 de marzo en una entrevista radial por radio Splendid. Allí tuvo palabras elogiosas para Ángel Di María.

“Es uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol argentino. Y si no, revisen dónde jugó, cómo jugó… Pregúntenles a sus compañeros. Para mí, Di María es de una importancia en nuestra historia que me dolería mucho que no disfrute del reconocimiento por todo lo que hizo. Nunca vendió humo, nunca, nunca… Yo le tengo un gran aprecio. Y eso que no tengo relación con él”, afirmó.

Su carrera

Si bien tuvo una destacada carrera como jugador, principalmente en Rosario Central, Racing, Boca Juniors y el Santos de Pelé, fue en su faceta de técnico donde alcanzó su máximo esplendor.

El Flaco no solo será recordado por sus logros, sino por haber dejado una escuela de pensamiento futbolístico que perdura en el tiempo con cientos de discípulos: El menottismo. Su filosofía se basaba en que “se puede dejar de correr, dejar de entrar en juego durante largos minutos… Lo único que no se puede es dejar de pensar”

Menotti fue el artífice de la consagración argentina en el Mundial de 1978, marcando un antes y un después con su trabajo a largo plazo en tiempos de inestabilidad institucional en el país.

Repetiría el éxito en 1979, en Japón, con un combinado juvenil liderado por Diego Armando Maradona. El último cargo que desempeñó fue como Director de Selecciones Nacionales desde 2019, aportando su vasta experiencia y consejos

Su estampa erguida y elegante, su voz cincelada por el cigarrillo, su discurso articulado y su ojo clínico para elegir buenos jugadores quedarán inmortalizados en la memoria del fútbol.

El fútbol argentino y mundial está de luto por la partida de uno de sus más grandes maestros y referentes.

César Luis Menotti deja un vacío enorme, pero su legado y enseñanzas perdurarán por siempre en las nuevas generaciones de futbolistas y entrenadores que buscan hacer del fútbol un arte y una pasión.