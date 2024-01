Encuentran osamenta dentro de un sumidero en el barrio Vistas del Xolotlán, de Managua

Miembros de los Bomberos Unidos trabajaron ayer lunes por cinco horas en la recuperación de la osamenta de una persona del fondo del sumidero de una vivienda ubicada en el barrio Vistas del Xolotlán, distrito 6 de Managua.

El hallazgo tuvo lugar en la vivienda que habita solo Wilfredo Duarte Sáenz, de 65 años de edad, quien tenía unos 20 días de haber sido reportado como desaparecido por los vecinos.

Don Wilfredo fue visto por última vez, el 25 de diciembre del año pasado. “Él era buen vecino, bien comunicativo….todos los 6 de enero de cada año les realizaba piñatas a los niños de la cuadra”, aseguró un poblador.

Al pasar de los días, los vecinos notaron extraño que al no estar nadie en la casa, los vagos aprovecharon para meterse a robar un televisor, la lavadora, entre otros electrodomésticos.

Se conoció que de vez en cuando don Wilfredo le gustaba echarse sus tragos de licor con vagos que llegaban a buscarlo a su casa.

Doña Sonia García, quien dijo ser la ex esposa de don Wilfredo con quien procreó un hijo, también había reportado su desaparición ante la Policía.

“Yo me separé de mi esposo porque sinceramente, no soportaba esa amistad que tenía con los vagos, no salían de la casa”, agregó doña Sonia.

Los restos encontrados en el sumidero fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, en tanto, la Policía investiga más sobre el caso.