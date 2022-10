Embajador de Colombia entrega copias de estilo al Canciller de Nicaragua

El Gobierno de Nicaragua, a través del Canciller Denis Moncada Colindres, recibió este viernes las Copias de Estilo del Embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz Lopera, formalizando así sus funciones en nuestro país.

El Canciller Denis Moncada dio la bienvenida al diplomático y reafirmó el hermanamiento entre ambas naciones, que estarán trabajando de la mano por el bienestar de Colombia y Nicaragua.

“Expresarle nuestra cordial bienvenida a Nicaragua y transmitirle el fraterno saludo del Presidente Daniel Ortega y la compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, al Presidente Petro, a su Canciller Leyva, y al hermano pueblo de Colombia”, dijo Moncada.

Asimismo, el canciller nicaragüense destacó los casi 100 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y recordó que Nicaragua es una nación respetuosa de las convenciones internacionales que permiten mantener una buena relación diplomática en la región.

Nicaragua y Colombia tenemos ya casi un siglo de relaciones diplomáticas, tenemos relaciones desde 1825, andamos por los 97 años, así que indudablemente hay que continuar fortaleciéndolas, agregó Moncada.

Asimismo le expresó que nos preocupa y nos ocupa mantener y fortalecer relaciones, teniendo en cuenta la convención de Viena, fundamentado en los principios y fundamentos del derecho internacional, de la carta de Naciones Unidas, de no injerencia en los asuntos internos y de igualdad soberana entre los estados.

Por su parte, el señor Embajador, León Freddy Muñoz Lopera, expresó sentirse muy contento de estar en Nicaragua, donde ha sido acogido con respeto por parte del Gobierno de Nicaragua.

“Es un honor estar acá, he sido muy bien recibido desde el primer momento, desde que me bajé del avión los funcionarios me recibieron con los brazos abiertos y esa es la manera de esta nueva mirada, hoy tenemos un nuevo Gobierno desde el 7 de agosto”, añadió.

Destacó el diplomático de Colombia que “tenemos un nuevo Gobierno en nuestro hermoso país y la orientación de nuestro Presidente Gustavo Petro es reconstruir las relaciones que nunca tuvieron porque haberse deteriorado, la política nuestra desde esta nueva mirada es restablecer relaciones con todos los países hermanos”.

Muñoz Lopera enfatizó que una de las nuevas líneas de trabajo de su Gobierno es fortalecer las relaciones diplomáticas con países hermanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, con quienes ya se ha venido trabajando en función de la unidad.