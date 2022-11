El Presidente de la República Comandante Daniel Ortega durante su participación en el Congreso de la Juventud Sandinista 19 de Julio dedicado al Comandante Carlos Fonseca Amador, se refirió a las Elecciones Municipales y destacó que en estas, prevaleció el orden, la tranquilidad y la Paz.

“En estas Elecciones Municipales yo diría que fue una elección de Paz, no hubieron altercados, no hubieron pedradas, no hubieron pleitos, no hubieron balazos, no hubieron heridos, no hubieron muertos, ¿eso qué significa? que todos los nicaragüenses, todos, de diferente pensamiento político, de diferente ideología y antes con gran facilidad recurrían al enfrentamiento cuando venía una elección, a matar, a asesinar, a destruir las urnas, los nicaragüenses todos independientemente de su ideología, de su pensamiento religioso, en estos años que han transcurrido donde han visto los resultados, los frutos de la paz”, dijo Daniel.

Igual señaló que todos los nicaragüenses han entendido que cuando existe paz y un gobierno dispuesto a trabajar por el pueblo y con el pueblo, entonces los frutos se multiplican.

“Este pueblo lo viene viendo a partir del año 2007 cuando ya logramos gobernar en tiempos de paz, pero qué paz si continuamente nos están haciendo la guerra, aplicando sanciones, agresiones, pero aún así logramos creciendo y construyendo, creciendo y construyendo, incluso centros deportivos extraordinarios como este centro Alexis Argüello, igual como el Estadio Nacional, un Estadio de primera”, dijo.

Al inicio de sus palabras mencionó que “estas Elecciones Municipales nos indican con toda claridad que es posible ganar la Paz, que es posible asegurar la paz, fueron elecciones donde no se dispararon balas, no se quemaron a estudiantes, a policías, jóvenes, no se incendiaron centros médicos, centros escolares, no se bloqueo al pueblo, no se bañó de sangre como los terroristas financiados por el imperio yanqui bañaron de sangre a Nicaragua, una Nicaragua que estaba en paz, la bañaron de sangre y pensaban que con el baño de sangre este pueblo se iba a rendir, pensaron que con el baño de sangre este pueblo iba a salir huyendo y cuánta paciencia tiene el pueblo, cuánta paciencia la policía, ellos ya se sentían dueños de Nicaragua y algunos obispos ya se sentían también gobernando Nicaragua y no tomaban en cuenta que aquí en este país a lo largo de la historia el pueblo ha tenido que enfrentar una y otra vez a los imperialistas de la tierra”.

Señaló que en las comunidades el gobierno central junto con los gobiernos locales están promoviendo la actividad productiva “y por esa razón cuando ya estábamos en el año 2018, entrando al año 2018 es que se produjo el intento de golpe de estado, porque se dan cuenta que cuanto más tiempo tiene el Frente Sandinista gobernando, iba haciendo obras que venían siendo a favor del pueblo, sin hacer diferencia política o ideológica a la hora de llevar adelante una obra, entonces se dieron cuenta que ellos no podían llegar al gobierno”.

Agregó que los gobiernos de derecha estuvieron 17 años en el gobierno con todo el apoyo de los yanquis y los europeos y no tuvieron resultados a favor del pueblo.

“Ellos estuvieron 17 años en el gobierno con el apoyo de los yanquis y los europeos ¿y dónde están los resultados? ¿dónde están las promesas que hicieron? Y el pueblo se dio cuenta que tuvieron pérdidas con esos gobiernos neoliberales”, subrayó.

Recordó que en el 2018, la oposición inició una campaña contra la propuesta de reforma tributaria, asegurando que no iba a ocurrir crecimiento económico, igual lo hicieron con la pandemia de la Covid-19.

“Así lo decían que se hundía la economía nicaragüense, que el país estaba en la quiebra total y aumentaría el desempleo, y a cerrar escuelas, y cerrar hospitales, o sea con una campaña diabólica y pasó el 2018 continuamos, recuerdo que en medio del 2018 todavía inauguramos obras aquí en diferentes puntos y aquí en Managua, luego del 2018 va cobrando conciencia la gente, aun aquella que tiene otras simpatías políticas van cobrando conciencia y dice: ‘si aquí tuvimos un alcalde, cuántas veces no tuvimos alcalde dicen ellos, donde no existía un alcalde, en los 17 años tuvieron alcaldes por todos lados ¿y qué hicieron? (…) los alcaldes sandinistas desde el 2007 a pesar del 2018 han continuado construyendo más obras y más y eso es lo que explica porque el pueblo ya está reconociendo el valor que tiene la paz, un pueblo en paz y con un gobierno comprometido con los intereses del pueblo, es un pueblo que se beneficia y va creciendo en todo los aspectos, va creciendo el país”, dijo.