Walmart Nicaragua entrega donativo millonario de 15,700 libras de alimentos básicos

Walmart Nicaragua entregó al Banco de Alimentos de Nicaragua15,700 libras de productos básicos, valorados en más de medio millón de córdobas ($15,000 dólares), en el marco del Día Mundial de la Alimentación celebrado este mes de octubre. Esta generosa donación beneficiará a 22,695 personas de diferentes comunidades de nuestro país.

Walmart Nicaragua dona alimentos a miles de familias

La donación incluye productos que nunca faltan en la cocina de los nicaragüenses: arroz, frijoles, azúcar, cereales, sopas, pinolillo, avena, café, leche, atún, aceite, galletas, sodas, entre otros alimentos básicos que forman parte de la dieta tradicional del país. Todo lo necesario para garantizar que miles de familias nicaragüenses puedan acceder a una alimentación completa y nutritiva.

«Nuestra colaboración se enmarca en la visión de compañía de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en Centroamérica, teniendo la oportunidad de hacer la diferencia en las comunidades donde operamos, especialmente en fechas que promueven la acción colectiva como el Día Mundial de la Alimentación«, expresó María Marta Rodríguez, especialista sénior en Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua.

De manera complementaria, 81 productores agrícolas nicaragüenses del programa Tierra Fértil contribuyeron con 13,700 libras de frutas, verduras y vegetales frescos, junto con tres pequeñas y medianas empresas del programa Una Mano para Crecer, que aportaron pan de molde, galletas dulces y saladas, y ropa para bebé, fortaleciendo así el impacto de esta iniciativa desde la producción local.

«Me siento feliz de poder donar parte de lo que cosechamos, es nuestra forma de agradecer y compartir lo que la tierra nos da», comentó Marvin Uriarte, productor de Rivas y proveedor de Tierra Fértil, reflejando el espíritu solidario que caracteriza a los agricultores nicaragüenses que se suman a esta noble causa.

Inversión adicional para garantizar calidad de los alimentos

Además de los alimentos, la compañía aportó C$339,500 adicionales para fortalecer la labor de la institución y asegurar que los productos lleguen en las mejores condiciones posibles a las familias beneficiarias. Este aporte permitirá adquirir hieleras, termómetros digitales y placas de hielo seco reutilizables, herramientas esenciales para mantener frescos los alimentos durante su traslado y distribución hacia las diferentes comunidades del país.

«El apoyo de Walmart es fundamental no solo para abastecer con alimentos a las familias que más lo necesitan, sino también para fortalecer nuestras capacidades logísticas y de inocuidad, garantizando que cada donación llegue en las mejores condiciones posibles», destacó Edgard Mendieta, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Nicaragua, reconociendo el impacto integral de esta colaboración empresarial.

Compromiso anual supera los 2 millones de libras donadas

Durante todo el año, Walmart colabora con el Banco de Alimentos de Nicaragua mediante donaciones periódicas de productos rescatados a través de su política Cero Desperdicios, que ya suman más de 2 millones de libras entregadas a lo largo del período. Esta cifra impresionante demuestra el compromiso sostenido de la empresa con la seguridad alimentaria de las familias nicaragüenses.

Con estas acciones, la empresa reafirma su compromiso de mantenerse cercana a las familias nicaragüenses, impulsando iniciativas que inspiran y generan bienestar tangible en las comunidades donde opera. La donación del Día Mundial de la Alimentación representa solo una parte del esfuerzo continuo que Walmart Nicaragua realiza durante todo el año para combatir la inseguridad alimentaria y apoyar a los sectores más vulnerables de la población nicaragüense.

La colaboración entre Walmart, los productores del programa Tierra Fértil y las empresas de Una Mano para Crecer demuestra cómo la iniciativa privada puede unirse para generar un impacto positivo y duradero en la vida de miles de nicaragüenses que enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada y nutritiva.