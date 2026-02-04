Walmart celebra San Valentín con chocolates y regalos especiales
Walmart Nicaragua invitó a celebrar el Día del Amor y la Amistad con un gesto pensado para sorprender, compartir y crear momentos especiales con quienes más quieren. La compañía preparó una propuesta especial que resalta la dulzura de los momentos compartidos, disponible en todas sus tiendas y supermercados La Unión del país hasta el 16 de febrero.
Como parte central de la temporada, Walmart priorizó la categoría de chocolates con presentaciones propiamente diseñadas para la ocasión, ideales para expresar cariño y gratitud.
Chocolates listos para regalar
Estos productos cuentan con empaques temáticos y envolturas listas para obsequiar, lo que facilita a los clientes elegir un presente sin necesidad de preparación adicional. La selección incluye marcas reconocidas y opciones para todos los presupuestos.
«Queremos endulzar los encuentros de este día y dar mayor significado a cada segundo compartido, porque no se trata de regalos costosos, sino de los detalles que fortalecen el vínculo entre las personas y que se convierten en instantes memorables«, comentó María Marta Rodríguez, especialista sénior de Asuntos Corporativos de la compañía.
Pastelería y dulces especiales
Una cuidada selección de pastelería con decoraciones especiales —donas en empaques de seis unidades, postres tres leches, selva negra, brazo gitano, alfajores y más— forma parte de la oferta que celebra la dulzura de este 14 de febrero.
Arreglos florales, fresas seleccionadas, canastas de frutas y helados gourmets exclusivos complementan la propuesta para quienes buscan sorprender a su pareja, familia o amigos con algo diferente y delicioso.
«Como parte de esta dinámica comercial, se incorporan propuestas combinadas y opciones preseleccionadas que integran distintos tipos de productos en una sola alternativa, pensadas para acompañar reuniones, intercambios y celebraciones cotidianas, conectando desde lo sencillo y lo auténtico, acorde a cada estilo y presupuesto«, señaló Rodríguez.
Estos combos permiten resolver el regalo de San Valentín de forma rápida y conveniente durante la visita habitual a las tiendas.
Artículos de regalo con diseños temáticos
Además de los productos de indulgencias, Walmart puso a disposición una selección de artículos de regalo que complementan la experiencia de San Valentín, precisos para parejas, amigos, compañeros de estudio o colegas de trabajo.
Dentro de esta categoría se incluyen gafas, joyeros y monederos con diseños en forma de corazón; floreros y piezas decorativas; cajitas y tarjetas para personalizar el detalle. A esto se suma una propuesta de productos con licencias, como tazas de Snoopy y ramos de peluche de personajes de Kuromi y My Melody, perfectos para sobresalir durante el día más romántico del año.
Compras en línea con entrega a domicilio
Como parte de la estrategia omnicanal, Walmart también contará con chocolates exclusivos para San Valentín en su canal digital, con una propuesta de valor estacional y precios diferenciados, diseñada particularmente para quienes prefieren realizar sus compras en línea y asegurar su regalo con anticipación.
«Queremos facilitar la elección del regalo, optimizando el tiempo de compra y permitiendo resolver los detalles de esta fecha simbólica durante la visita habitual a nuestras tiendas», agregó la vocera. La oferta especial de San Valentín estará disponible en las tiendas Walmart y supermercados La Unión del país hasta el 16 de febrero, permitiendo a los nicaragüenses celebrar el amor y la amistad con detalles que verdaderamente enamoran.