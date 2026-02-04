Walmart celebra San Valentín con chocolates y regalos especiales

Walmart Nicaragua invitó a celebrar el Día del Amor y la Amistad con un gesto pensado para sorprender, compartir y crear momentos especiales con quienes más quieren. La compañía preparó una propuesta especial que resalta la dulzura de los momentos compartidos, disponible en todas sus tiendas y supermercados La Unión del país hasta el 16 de febrero.

Walmart Nicaragua celebra San Valentín con propuesta dulce y accesible

Como parte central de la temporada, Walmart priorizó la categoría de chocolates con presentaciones propiamente diseñadas para la ocasión, ideales para expresar cariño y gratitud.

Chocolates listos para regalar

Walmart presenta oferta especial para el Día del Amor

Estos productos cuentan con empaques temáticos y envolturas listas para obsequiar, lo que facilita a los clientes elegir un presente sin necesidad de preparación adicional. La selección incluye marcas reconocidas y opciones para todos los presupuestos.

«Queremos endulzar los encuentros de este día y dar mayor significado a cada segundo compartido, porque no se trata de regalos costosos, sino de los detalles que fortalecen el vínculo entre las personas y que se convierten en instantes memorables«, comentó María Marta Rodríguez, especialista sénior de Asuntos Corporativos de la compañía.

Pastelería y dulces especiales

Regalos de San Valentín en Walmart: chocolates y más

Una cuidada selección de pastelería con decoraciones especiales —donas en empaques de seis unidades, postres tres leches, selva negra, brazo gitano, alfajores y más— forma parte de la oferta que celebra la dulzura de este 14 de febrero.

Arreglos florales, fresas seleccionadas, canastas de frutas y helados gourmets exclusivos complementan la propuesta para quienes buscan sorprender a su pareja, familia o amigos con algo diferente y delicioso.

«Como parte de esta dinámica comercial, se incorporan propuestas combinadas y opciones preseleccionadas que integran distintos tipos de productos en una sola alternativa, pensadas para acompañar reuniones, intercambios y celebraciones cotidianas, conectando desde lo sencillo y lo auténtico, acorde a cada estilo y presupuesto«, señaló Rodríguez.

Estos combos permiten resolver el regalo de San Valentín de forma rápida y conveniente durante la visita habitual a las tiendas.

Artículos de regalo con diseños temáticos

Además de los productos de indulgencias, Walmart puso a disposición una selección de artículos de regalo que complementan la experiencia de San Valentín, precisos para parejas, amigos, compañeros de estudio o colegas de trabajo.

Dentro de esta categoría se incluyen gafas, joyeros y monederos con diseños en forma de corazón; floreros y piezas decorativas; cajitas y tarjetas para personalizar el detalle. A esto se suma una propuesta de productos con licencias, como tazas de Snoopy y ramos de peluche de personajes de Kuromi y My Melody, perfectos para sobresalir durante el día más romántico del año.

Compras en línea con entrega a domicilio

Como parte de la estrategia omnicanal, Walmart también contará con chocolates exclusivos para San Valentín en su canal digital, con una propuesta de valor estacional y precios diferenciados, diseñada particularmente para quienes prefieren realizar sus compras en línea y asegurar su regalo con anticipación.

«Queremos facilitar la elección del regalo, optimizando el tiempo de compra y permitiendo resolver los detalles de esta fecha simbólica durante la visita habitual a nuestras tiendas», agregó la vocera. La oferta especial de San Valentín estará disponible en las tiendas Walmart y supermercados La Unión del país hasta el 16 de febrero, permitiendo a los nicaragüenses celebrar el amor y la amistad con detalles que verdaderamente enamoran.