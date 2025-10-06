Walmart celebra 20 años en Nicaragua con medio millón de córdobas en premios y rebajas del 25%

Walmart compartirá la celebración de sus 20 años de presencia, crecimiento e impacto económico y social en Nicaragua junto a sus clientes fieles. La cadena lo hará con una gran fiesta de precios bajos, atractivas rebajas y medio millón de córdobas en premios, mediante el sorteo de 25 tarjetas de regalo, cada una valorada en C$20,000, para que los clientes llenen su carrito de compras en esta histórica celebración que reconoce la fidelidad de miles de familias nicaragüenses que han confiado en la empresa durante estas dos décadas.

Walmart Nicaragua celebra 20 años de presencia en el país con gran campaña de precios bajos y medio millón de córdobas en premios

Este aniversario viene acompañado de exclusivos beneficios para agradecer la confianza y fidelidad de quienes han sido parte fundamental durante la trayectoria de la compañía en Nicaragua. Desde el 01 al 28 de octubre de 2025, los clientes podrán disfrutar de una gran temporada de precios bajos, con ofertas destacadas en múltiples categorías como mercancía general, textiles y electrónicos, y también en sus productos básicos.

Los compradores encontrarán oportunidades semanales en el portafolio de productos perecederos, junto con la posibilidad de participar por increíbles premios y acceder a exclusivos beneficios durante todo el mes de celebración.

María Marta Rodríguez, especialista sénior en Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua, aseguró que «en el marco de nuestro aniversario, renovamos nuestro compromiso con todos nuestros clientes, seguir mejorando su experiencia de compra, ahorrándoles tiempo y dinero para que puedan vivir mejor».

Walmart Nicaragua cumple dos décadas con campaña especial de precios bajos hasta octubre

La ejecutiva agregó: «Celebramos este nuevo año junto a ellos con una campaña especial de aniversario, llena de precios bajos, premios, rebajas exclusivas y sorpresas pensadas para agradecer su preferencia y fidelidad», destacando el enfoque de la empresa en brindar valor agregado a sus compradores habituales.

Descuentos significativos

La campaña «Precios Bajos de Aniversario» incluye descuentos de hasta un 25% en mercancía general con productos seleccionados y textiles que abarcan ropa para niños, bebés y caballeros en categorías específicas. Es importante mencionar que no aplican productos de temporada de Navidad y Halloween, ni productos en liquidación.

En abarrotes y artículos de consumo el porcentaje será mayor a 25%, ofreciendo ahorros considerables en productos de canasta básica. En electrónica, los descuentos superan el 10%, con rebajas quincenales que brindarán ahorros significativos para el hogar. El portafolio de perecederos garantiza frescura, variedad y descuentos superiores al 25% para todos los clientes que busquen productos frescos y de calidad.

Beneficios exclusivos con tarjeta Walmart

Durante este período, los clientes que realicen sus compras con las tarjetas de crédito Walmart en cualquier formato de tiendas de la compañía podrán disfrutar de premios y beneficios exclusivos. Esto incluye Walmart, La Unión, Maxi Pali y Pali, abarcando así toda la red comercial de la empresa en territorio nacional.

Entre los beneficios se encuentra el sorteo de 25 tarjetas de regalo, cada una valorada en C$20,000, para llenar el carrito con los productos de su preferencia. «Los clientes pueden realizar sus compras en cuotas, con financiamiento de hasta 18 meses utilizando la tarjeta de la marca Walmart, y participar automáticamente por una de estas tarjetas de regalo», aseguró la vocera empresarial.

La representante de Walmart destacó que «todas las compras en línea (e-com) realizadas con la tarjeta Walmart acumulan doble acción«, incentivando el uso de plataformas digitales que complementan la experiencia de compra tradicional.

La campaña, que aplica para las 105 tiendas en Nicaragua, reúne alternativas en diferentes departamentos para que los clientes encuentren en un solo lugar todo lo que necesitan para su hogar, con precios bajos y una experiencia omnicanal cómoda y eficiente que combina las ventajas del comercio físico y digital.

Esta celebración marca un momento especial en la historia comercial nicaragüense, donde Walmart reafirma su compromiso con las familias del país después de dos décadas de servicio ininterrumpido, posicionándose como una opción confiable para las compras del hogar con beneficios tangibles para sus clientes más fieles.