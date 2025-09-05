Todo listo para el Festival del Tabaco a realizarse en Estelí por segundo año consecutivo

Representantes de la Cámara Nicaragüense del Tabaco acompañada de representantes de la Alcaldía municipal, Empresa Privada y Trabajadores, anunciaron en conferencia de prensa que todo está listo para la realización del Festival del Tabaco este 6 de septiembre en la ciudad de Estelí.

¡Festival del Tabaco en Estelí! Disfruta el 6 de septiembre

El representante de la Alcaldía de Estelí y de BI Producciones, Joseph Páramo, destacó que la Segunda edición del Festival del Tabaco se realiza en coordinación con el objetivo de reconocer las manos laboriosas y el aporte de l@s trabajadores de la industria tabacalera.

Agregó que será un día de alegría con actividades en que participarán hijos de los trabajadores. Disfrutarán gratuitamente, de juegos y un show infantil con La Granja de Senon, y cerrarán por la noche con una fiesta amenizada por las agrupaciones Costa Azul y Skandalo.

Las empresas comerciales participantes rifarán 2 motocicletas entre los trabajadores del tabaco.

Por su parte, Wenceslao Castillo, representante de la Cámara Tabacalera Nicaragüense, agradeció a todos los trabajadores del campo que cultivan el tabaco, de la preindustria porque gracias a ellos Nicaragua es el principal productor de puros a nivel mundial, alcanzando una cifra de 290 millones de puros ee alta calidad al año.

Igualmente, agradeció el acompañamiento de la Policía Nacional e instituciones de socorro.

