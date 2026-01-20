Tigo transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 en vivo

Tigo Nicaragua lanzó su campaña «Solo con Tigo» y se posicionó como el único operador de telecomunicaciones del país que transmitirá en vivo los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los encuentros estarán disponibles a través de Tigo Sports, con calidad 4K en dispositivos compatibles, ofreciendo a los clientes una experiencia mundialista completa.

Tigo será el único operador que transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026

La empresa anunció que de los 104 partidos del torneo, 64 encuentros serán exclusivos de Tigo Sports, garantizando a sus clientes acceso privilegiado al evento deportivo más importante del planeta.

Para quienes viven el fútbol desde casa, Tigo Nicaragua conecta cada emoción con Full Hogar, su servicio integral que une televisión digital con la señal exclusiva de Tigo Sports, internet de alta velocidad desde 200 Mbps y una línea móvil. El paquete permite que cada jugada, cada gol y cada momento se disfruten sin interrupciones.

«Estar con Tigo es acceder a la experiencia más completa del Mundial. Somos la única operadora en el país con los derechos para transmitir los 104 partidos del Mundial 2026, incluidos 64 encuentros exclusivos en Tigo Sports, garantizando a nuestros clientes una señal confiable y la experiencia más completa para vivir cada momento del torneo», afirmó Michael Hernández, director de marketing de Tigo Nicaragua.

Los clientes Prepago pueden disfrutar de las mejores promociones en sus Megapacks desde C$65 que vienen con más Apps Gratis que incluyen YouTube, TikTok, música y redes sociales favoritas. Al activarlos desde la App Mi Tigo, reciben el doble de gigas para mantenerse conectados.

Próximamente, los usuarios Prepago también podrán disfrutar de todos los partidos en vivo a través de sus dispositivos móviles. Los usuarios Pospago cuentan con música y redes sociales ilimitadas, manteniéndose conectados durante todo el ambiente mundialista.

Calidad 4K para una experiencia premium

La transmisión en calidad 4K representa un salto tecnológico importante para los aficionados nicaragüenses, permitiendo ver cada detalle del juego con una nitidez superior. Esta tecnología está disponible en dispositivos compatibles, ofreciendo una experiencia visual comparable a estar en el estadio.

Con estas ofertas y la exclusividad en la transmisión, Tigo Nicaragua invita a los aficionados al fútbol a vivir el Mundial 2026 «Solo con Tigo», consolidándose como el operador líder en servicios de tecnología móvil y fija para personas y empresas en el país.