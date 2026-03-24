Tigo lanza Safari Mundialista con premios y camionetas

Tigo Nicaragua anunció el lanzamiento del Safari Mundialista, una promoción que permitirá a sus clientes participar por increíbles premios durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Safari Mundialista de Tigo sortea camionetas Changan

La empresa líder en telecomunicaciones sorteará camionetas Changan, televisores Hisense, certificados de McDonald’s, productos Coca-Cola y camisas futboleras entre los usuarios de sus servicios prepago, full hogar y pospago.

«Queremos que todos nuestros clientes vivan esta fiebre futbolera con la mejor señal del país, acompañada de beneficios exclusivos que solo Tigo Nicaragua ofrece«, expresó la compañía en su comunicado de prensa.

Megapacks desde C$65 con redes sociales gratis

Para los clientes prepago, la experiencia se potencia al activar Megapacks desde C$65 córdobas que incluyen Música Ilimitada, Google Maps y Waze gratis, además de YouTube, TikTok y redes sociales favoritas sin consumir datos. Si los activan desde la app Mi Tigo o bancos, con tarjeta de crédito o débito, recibirán doble gigas gratis.

Los 104 encuentros del Mundial se convertirán en una aventura llena de adrenalina y sorpresas que emocionarán a toda la hinchada nicaragüense.

Full Hogar con 200 Mbps y plan móvil incluido

Con Tigo Full Hogar, los clientes pueden convertir su sala en un centro de entretenimiento futbolero con un plan de 200 Mbps + TV + Plan móvil.

Los usuarios que contraten un plan pospago disfrutarán de música y redes sociales ilimitadas, junto con YouTube y TikTok gratis para ver contenidos favoritos en todo momento.

«En Tigo, nuestro cliente es el centro de todo. Queremos que cada nicaragüense disfrute del Safari Mundialista«, señaló Michael Hernández, Director de Marketing de Tigo Nicaragua.

Aliados estratégicos suman más premios

«El fútbol es mucho más que un juego, es emoción compartida, pasión que une y aventura que transforma cada hogar en un estadio. Por eso diseñamos todos nuestros beneficios para que la experiencia te acompañe en cualquier lugar«, agregó Hernández sobre la promoción.

Junto con sus aliados estratégicos, Tigo Nicaragua promete más premios que harán que cada gol y cada victoria se sientan inolvidables.

«Con Tigo Nicaragua, el Mundial no solo se mira; se grita, se siente y se gana«, concluyó la empresa de telecomunicaciones ubicada en Ofiplaza San Dionisio, en la pista suburbana en Managua.