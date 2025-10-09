Tigo Business lanza Webex Calling para migrar comunicaciones empresariales nicaragüenses a la nube

Tigo Business anuncia el lanzamiento oficial de Webex Calling, un servicio moderno de comunicaciones unificadas desarrollado en alianza con Cisco, que transforma la manera en cómo las empresas nicaragüenses gestionan sus comunicaciones y avanzan hacia la digitalización.

Tigo Business revoluciona comunicaciones corporativas con moderna solución en la nube de Cisco

Con esta solución innovadora, las compañías pueden administrar llamadas, videoconferencias, mensajerías y colaborar en equipo desde una sola plataforma en la nube, simplificando la administración de sus comunicaciones y permitiendo que los colaboradores adapten el servicio según sus necesidades de manera más flexible, eficiente y conectada, sin depender de equipos telefónicos tradicionales ni de ubicaciones fijas.

Primera vez en el mercado nicaragüense

Tigo Business amplía su portafolio de soluciones en la nube con Webex Calling, una plataforma de Comunicaciones Unificadas de clase mundial que llega por primera vez al mercado nicaragüense. La alianza estratégica con Cisco refuerza el compromiso de Tigo Business de acompañar a las empresas en su evolución hacia modelos de comunicación más flexibles, escalables y seguros.

Este servicio refuerza la estrategia de Tigo Business de liderar la transformación digital en el país, ampliando su portafolio de soluciones digitales en la nube y ofreciendo a las empresas locales una herramienta de clase mundial que les permite competir en igualdad de condiciones con organizaciones internacionales.

Garantía de calidad y seguridad empresarial

Carlos Quant, director comercial de Tigo Business Nicaragua, afirmó: «Con Webex Calling, evolucionamos la manera de comunicarnos en las empresas. Esta herramienta no solo mejora la productividad, sino que también fortalece la competitividad de las organizaciones. La calidad y seguridad del servicio están garantizadas gracias a la infraestructura de la red Tigo en Nicaragua, combinada con la plataforma segura de Cisco Webex, que asegura encriptación de extremo a extremo, alta disponibilidad y soporte especializado local y regional».

Entre los principales beneficios de la plataforma destacan la movilidad y flexibilidad que permite llamadas y colaboración desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, eliminando las limitaciones geográficas tradicionales. La integración total con herramientas Cisco Webex unifica voz, video, mensajería y reuniones en una sola plataforma, simplificando la experiencia del usuario.

La escalabilidad y ahorro del modelo en la nube se adapta al tamaño y crecimiento de cada empresa, permitiendo que tanto pequeñas como grandes organizaciones puedan acceder a tecnología empresarial de nivel mundial sin inversiones masivas en infraestructura física.

Tigo Business ofrece un acompañamiento integral a sus clientes durante el proceso de migración, que incluye consultoría inicial, implementación y configuración personalizada, capacitación a usuarios finales y soporte 24/7 desde su centro de atención empresarial ubicado en Nicaragua.

Liderazgo tecnológico en Nicaragua

Tigo Nicaragua es la marca comercial número 1 en el país en servicios de tecnología móvil y fija para personas y empresas, ofreciendo servicios digitales integrales que incluyen comunicaciones móviles de voz, televisión por cable e internet de alta velocidad. La empresa tiene su sede en Ofiplaza San Dionisio, en la pista suburbana de Managua.

Con el lanzamiento de Webex Calling, Tigo Business consolida su posición como líder en soluciones empresariales y demuestra su compromiso continuo con la modernización del sector corporativo nicaragüense, proporcionando herramientas tecnológicas que permiten a las empresas locales competir efectivamente en mercados cada vez más digitalizados y globalizados.