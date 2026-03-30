Sogo Chino anuncia ampliación de tienda y bodega en Managua

La Tienda Sogo Chino, anuncia la ampliación en su capacidad de servicio y bodega, para aumentar la accesibilidad de productos, accesorios y tecnología para el hogar y las familias.

Napo Chen, representante de Sogo Chino

Napo Chen, representante de Comunicación de Sogo Chino, destacó la apertura de una nueva tienda en el sector del Hotel Holiday Inn, en la Pistas Héroes de la Insurrección, y una amplia bodega en las cercanías del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.

“Con esta ampliación se estarán generando más de 200 nuevos empleos”, aseguró Chen, quien destacó las áreas de comercio de Sogo Chino: alimentos, ferretería, tecnología, perfumería, relojería, bisutería, ropa, calzado, juguetería, entre otros.