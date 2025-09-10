Rompe tus límites en Xtreme Fitness, el nuevo templo del fitness en Plaza La Virgen, Managua

El gimnasio Xtreme Fitness, donde “los límites no existen”, se consolida desde este miércoles, como uno de los gimnasios más completos y modernos del país, ubicado en la segunda planta de Plaza La Virgen en Managua.

Este gimnasio ofrece una experiencia integral para quienes buscan transformar su cuerpo y adoptar un estilo de vida saludable, en horario de 5 a.m. hasta las 10 p.m. de lunes a viernes, sábados de 6 a.m. a 5 p.m. y domingos de 9 a.m. a 2 p.m.

Xtreme Fitness cuenta con 100 máquinas modernas, diseñadas para cubrir todas las necesidades de entrenamiento, además, ofrece clases de spinning dirigidas por entrenadores profesionales, lo que lo convierte en una opción ideal para principiantes como para atletas experimentados, dijo su propietario Ahmad Shihab, a Tu Nueva Radio Ya.

Los precios también hacen destacar este moderno gimnasio: 100 córdobas por día, 1,300 córdobas por mes, 2,400 los 2 meses, con descuentos especiales para estudiantes. Las primeras 100 personas que se inscriban podrán acceder a una cuota promocional de 32 dólares mensuales, tarifa que luego se ajustará a 35 dólares.

Xtreme Fitness va más allá del ejercicio físico, ya que en sus instalaciones también se ofrecen suplementos nutricionales, accesorios deportivos a la venta, y cuenta con una infraestructura de primer nivel con ambiente climatizado y amplio parqueo.

En exclusiva, el señor Shihab adelantó a los oyentes de Tu Nueva Radio Ya que planean abrir 10 sucursales más en los próximos dos años.

Las personas interesadas en vivir una experiencia única en Xtreme Fitness pueden conocer mayores detalles comunicándose al teléfono: 8296-8133 o bien a través de sus redes sociales: Instagram y Facebook donde aparecen como Xtreme Fitness.