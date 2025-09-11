Revista Vida y Éxito distingue a Claro Nicaragua por su liderazgo sostenido y transparencia empresarial

Claro Nicaragua ha sido distinguida como la empresa con «Mejor Reputación Corporativa» en el país dentro del sector de telecomunicaciones, según el reconocimiento otorgado por la Revista Vida y Éxito, medio especializado en el mundo empresarial con amplio alcance en Centroamérica.

Claro Nicaragua recibe distinción como empresa con mejor reputación corporativa del sector telecomunicaciones

Esta publicación evalúa anualmente a las compañías más influyentes de la región, consolidando su estudio como una referencia importante para medir el prestigio empresarial en el área centroamericana.

El estudio fue presentado en la edición número 212 de la publicación y reúne a las empresas de mayor prestigio no solo en Nicaragua, sino también a marcas consolidadas en Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica.

De acuerdo con Vida y Éxito, la reputación corporativa refleja las percepciones que las compañías generan entre sus distintos públicos, y cómo estas inciden en decisiones de importancia como recomendar, valorar o elegir una marca específica.

En este contexto, Claro Nicaragua logró posicionarse como referente gracias a su solidez económica, liderazgo sostenido en el mercado y un modelo de gestión que involucra relaciones transparentes con aliados estratégicos, proveedores, colaboradores y clientes.

Gilda Tinoco, Gerente Regional de Relaciones Públicas y Sostenibilidad de Claro Centroamérica, expresó su satisfacción por este importante logro empresarial: «Este reconocimiento nos llena de orgullo y a la vez nos motiva a seguir mejorando, no sólo en la excelencia de nuestros productos y servicios, también en el trabajo que realizamos en bienestar de todas y todos los nicaragüenses«.

La ejecutiva destacó que desde los ejes de responsabilidad social empresarial de la compañía impulsan programas de educación, medio ambiente, deporte y apoyo a la niñez, reafirmando el compromiso de la empresa con el desarrollo social del país.

Tinoco añadió que «año con año, queremos seguir siendo la mejor opción para cada uno de nuestros clientes«, subrayando la filosofía empresarial que busca mantener estándares elevados de calidad y servicio.

Con este logro, Claro agradece la distinción recibida y reafirma su propósito de continuar ofreciendo un servicio de calidad, innovador y confiable, consolidándose como la empresa líder de telecomunicaciones en Nicaragua y un actor relevante dentro de la región centroamericana.

Este reconocimiento se enmarca dentro del sólido respaldo corporativo de América Móvil, empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica.

El despliegue de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 23 países de América y Europa.

Al cierre de junio de 2025, la compañía contaba con 404 millones de accesos, de los cuales 137 millones eran clientes de postpago y 78 millones UGIs de línea fija, demostrando la magnitud y alcance de sus operaciones a nivel continental.