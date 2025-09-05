Puma Energy se une a la CONMEBOL y regala dos viajes a la final de La Libertadores

La pasión del fútbol sudamericano ya se vive en Nicaragua, donde Puma Energy anunció su alianza con la CONMEBOL, convirtiéndose en socio local.

Vive la pasión del fútbol con Puma y la Copa Libertadores

Como parte de este acuerdo, Puma Energy lanzó en el país la promoción “Llévate la pelota CONMEBOL Libertadores”, a partir de este 4 de septiembre en todas las estaciones PUMA y tiendas en todo el país.

La dinámica premia la fidelidad de los clientes y tiene como atractivo 2 viajes dobles (incluyen boletos aéreos, hospedaje y las entradas) a la gran final de la Copa Libertadores programada para el 29 de noviembre en Lima, Perú.

Participar es fácil, los usuarios de la aplicación Puma Pris podrán llevarse la pelota oficial del torneo por medio de 3 opciones: Canjeado 2000 puntos Pris, o con 500 puntos Pris más 540 córdobas o comprándola directo con un valor de 720 córdobas.

Cada balón adquirido se convierte en un cupón para los sorteos de los viajes dobles a la gran final de la Copa Libertadores. Y si el pago se hace desde la App, ya sea con puntos o con tarjetas registrada, la oportunidad de ganar se duplica.

La promoción estará vigente hasta el 30 de noviembre o hasta agotar la existencia de balones. Y los sorteos serán el 4 de octubre en Puma Rubenia y 5 de noviembre en Puma Americano.

