Producción de lechuga alcanza un millón 100 mil unidades el pasado mes de agosto

Un monitoreo realizado por el Ministerio Agropecuario (MAG) de Nicaragua reportó una producción de 1 millón 100 mil unidades de lechuga cosechadas durante el mes de agosto de 2025.

Producción récord de lechuga asegura mercados en Nicaragua

Esta cifra garantiza el abastecimiento y la estabilidad de precios del rubro en los mercados nacionales.

La producción se concentró principalmente en los municipios de Jinotega y Matagalpa.

La lechuga, una hortaliza esencial en la dieta nicaragüense, ha demostrado ser un cultivo adaptable a sistemas de producción no convencionales.

Esta adaptabilidad representa una alternativa sostenible que contribuye a mejorar la seguridad alimentaria y fortalece los medios de vida de los productores dedicados a su cultivo y comercialización.

