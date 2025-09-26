Económicas y Empresariales

Producción de lechuga alcanza un millón 100 mil unidades el pasado mes de agosto

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un monitoreo realizado por el Ministerio Agropecuario (MAG) de Nicaragua reportó una producción de 1 millón 100 mil unidades de lechuga cosechadas durante el mes de agosto de 2025.

Producción récord de lechuga asegura mercados en Nicaragua

Esta cifra garantiza el abastecimiento y la estabilidad de precios del rubro en los mercados nacionales.

La producción se concentró principalmente en los municipios de Jinotega y Matagalpa.

La lechuga, una hortaliza esencial en la dieta nicaragüense, ha demostrado ser un cultivo adaptable a sistemas de producción no convencionales.

Esta adaptabilidad representa una alternativa sostenible que contribuye a mejorar la seguridad alimentaria y fortalece los medios de vida de los productores dedicados a su cultivo y comercialización.

