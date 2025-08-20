Premio de 8 millones de córdobas de la Lotería Nacional fue comprado por 4 personas

Con música de mariachis, la Gerencia de Lotería Nacional, sucursal Estelí, celebró este miércoles que el premio mayor de 8 millones de córdobas fue vendido en el municipio de La Trinidad, beneficiando a 4 jugadores, quienes ya fueron a cobrar el dinero.

La licenciada Deydania Toruño, Gerente de Lotería Nacional, Sucursal Estelí, se mostró alegre por ser el diamante de Las Segovias favorecido con el premio mayor de 8 millones de córdobas porque esto dinamiza la economía local, y genera motivación entre vendedores y compradores.

El número premiado fue el 10548, vendido por el concesionario Enor Toruño, del municipio de La Trinidad, quien también está feliz al recibir una jugosa comisión.

Expresó que vende lotería desde hace 25 años y tiempo en el cual ha vendido tres premios mayores.

Deydania Toruño dijo que Estelí además fue favorecido con un cuarto premio de 40 mil córdobas, siendo el número premiado el 41606 vendido en la cabecera departamental, y que hoy también ya fue pagado.

