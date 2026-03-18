Ópticas Münkel lanza al mercado nacional su propia marca de aros

El grupo Münkel revoluciona el mercado visual nicaragüenses al presentar su primera marca propia de anteojos, este lanzamiento posiciona a la empresa como la primera cadena de ópticas en Nicaragua en diseñar y comercializar una línea exclusiva bajo su propio sello.

Don Augusto Münkel, fundador de la compañía recordó sus inicios hace 48 años en suelo nicaragüense. “Llegué con la visión de que este era un país próspero y no me equivoqué. Confiar en Nicaragua ha sido mi mayor acierto; hoy somos una familia de más de 200 colaboradores que creen en ese proyecto”.

La marca de anteojos incluye opciones oftalmológicas y de sol para niños, adolescentes y adultos, destacando una línea trendy y de alta durabilidad para los más jóvenes.

“No solo ofrecemos diseño; ofrecemos el respaldo de la mejor garantía del mercado…queremos que cada persona que elija un aro Münkel sienta la confianza y la tranquilidad que siempre nos ha caracterizado”, dijo Cecilia Reyes, gerente general de Münkel.

Con este nuevo capítulo Ópticas Münkel reafirma su liderazgo en el sector salud y moda visual, manteniendo el propósito que ha guiado a la familia por casi medio siglo: “Ayudante a ver lo mejor de la vida”.

En el lanzamiento de la nueva marca de aros Münkel participaron aliados estratégicos. Según directivos de la empresa, la aceptación inicial de la marca ha sido extraordinario, superando las expectativas de ventas en las primeras fases de introducción.

Münkel tiene casi cinco décadas de trayectoria y una red de 45 sucursales en todo el país.