Nicaragua realiza envío número 36 de carne de bovina a China

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) confirmó el envío de más de 21 mil kilogramos de carne bovina a la República Popular China, marcando la entrega número 36 desde que se iniciaron las exportaciones al país asiático.

La carga, que tiene como destino el Puerto Internacional de Shanghái, incluye el primer contenedor de carne de la empresa Industrial Comercial San Martín, el mayor productor de carne a nivel nacional.

Otros mataderos como NICA BEEF PACKERS y NOVATERRA S.A también participan en estas exportaciones.

El IPSA ha destacado que estas acciones reafirman el compromiso de Nicaragua con la facilitación comercial y la calidad e inocuidad alimentaria.