type here...
Buscar
26.7 C
Managua
viernes, agosto 15, 2025
Económicas y Empresariales

Nicaragua realiza envío número 36 de carne de bovina a China

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) confirmó el envío de más de 21 mil kilogramos de carne bovina a la República Popular China, marcando la entrega número 36 desde que se iniciaron las exportaciones al país asiático.

La carga, que tiene como destino el Puerto Internacional de Shanghái, incluye el primer contenedor de carne de la empresa Industrial Comercial San Martín, el mayor productor de carne a nivel nacional.

Otros mataderos como NICA BEEF PACKERS y NOVATERRA S.A también participan en estas exportaciones.

El IPSA ha destacado que estas acciones reafirman el compromiso de Nicaragua con la facilitación comercial y la calidad e inocuidad alimentaria.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456