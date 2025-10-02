Económicas y Empresariales

Nicaragua produce más de 32 mil quintales de remolacha entre enero y agosto de 2025

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Una producción de 32 mil 400 quintales de remolacha, reporta el Ministerio Agropecuario (MAG) entre los meses de enero y agosto del 2025, cosechada por familias en los municipios de Jinotega, Matagalpa, Ciudad Darío, Sébaco y La Concordia.

La remolacha es un cultivo de ciclo corto que genera oportunidades de empleo e ingresos para pequeños y medianos productores, fortaleciendo la seguridad alimentaria, y apoyando la economía local y nacional.

Esta hortaliza también representa un rubro estratégico para la diversificación de la producción agrícola en las fincas.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456