Nicaragua desarrolla encuentros «Dulces Ideas para Celebrar a la Niñez»

En el marco de la Semana de la Niñez Nicaragüense, el Gobierno Sandinista, a través del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, desarrolló a nivel nacional los encuentros «Dulces Ideas para Celebrar a la Niñez», orientados a promover la creatividad, el aprendizaje y la participación de las familias emprendedoras.

Nicaragua: técnicas para emprender en niñez

Durante las jornadas prácticas, madres emprendedoras acompañadas por sus hijos fortalecieron sus conocimientos en la elaboración de productos y servicios con mayor valor creativo y comercial.

Las participantes se capacitaron en técnicas de decoración temática, combinación de colores, globoflexia y diseño de presentaciones para eventos infantiles, herramientas clave para diversificar su oferta y aprovechar nuevas oportunidades de mercado.

Con estas acciones, las autoridades continúan acompañando el fortalecimiento de las capacidades productivas y la unidad familiar, reconociendo a la niñez como la inspiración principal para generar iniciativas que aporten al bienestar y al desarrollo de las comunidades.

