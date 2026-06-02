Mercados capitalinos ofrecen sombrillas, capotes y botas para la temporada lluviosa

Los comerciantes de los diferentes centros populares de ventas, ya ofertan los accesorios para la temporada lluviosa, desde botas, capotes, sombrillas, tapagoteras y pinturas impermeabilizantes.

Iván Montenegro adelanta lluvias con gangas

Adriana Rodríguez, comerciante del Iván Montenegro, con mucha alegría destacó que están listos para la temporada lluviosa, ofertando botas para niños y adultos, desde los 250 hasta 550 córdobas.

Respecto a las sombrillas, las hay medianas, infantiles y de adultos, de todos los colores y diseños, desde 150 a 450 córdobas. Mientras que los capotes infantiles se ofertan desde 200 y los de adultos en 350.

Y los capotes para los motociclistas se cotiza en 450 córdobas, que incluye pantalón plástico y para protección del calzado durante la lluvia.

