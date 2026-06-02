Mercados capitalinos ofrecen sombrillas, capotes y botas para la temporada lluviosa

Por Arlen Hernandez
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Los comerciantes de los diferentes centros populares de ventas, ya ofertan los accesorios para la temporada lluviosa, desde botas, capotes, sombrillas, tapagoteras y pinturas impermeabilizantes.

Iván Montenegro adelanta lluvias con gangas
Iván Montenegro adelanta lluvias con gangas

Adriana Rodríguez, comerciante del Iván Montenegro, con mucha alegría destacó que están listos para la temporada lluviosa, ofertando botas para niños y adultos, desde los 250 hasta 550 córdobas.

Respecto a las sombrillas, las hay medianas, infantiles y de adultos, de todos los colores y diseños, desde 150 a 450 córdobas. Mientras que los capotes infantiles se ofertan desde 200 y los de adultos en 350.

Y los capotes para los motociclistas se cotiza en 450 córdobas, que incluye pantalón plástico y para protección del calzado durante la lluvia.