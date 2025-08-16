León gana la final de “Desafío de Albañiles Holcim 2025”

Los albañiles Rolando Palacios, César Salmerón y Jorge Ramírez, en presentación del departamento de León, son los que ganaron el primer lugar del concurso Desafíos de Albañiles HOLCIM 2025.

El primer lugar se ganó mil 500 dólares, y premios en productos de marcas ferreteras que patrocinaron esta competición que reconoce el exhausto trabajo de los albañiles.

León llegó con una creativa barra que incluyó a la Gigantona, el León, instrumentos musicales como el bombo y pitoretas, y el galillo estremecedor leonés.

El segundo lugar lo ganó Matagalpa, y el tercer lugar lo obtuvo Chinandega, equipos que ganaron 900 y 600 dólares respectivamente.

El concurso Desafíos de Albañiles HOLCIM 2025 hizo el proceso de selección 7 semanas atrás. Los finalistas fueron: Managua, León, Chinandega, Estelí, Matagalpa, Masaya y Rivas.

Los equipos participantes debían mostrar sus habilidades en repello grueso y fino, la limpieza y estética durante las labores de construcción.

Albañiles, prepárense para el próximo año, para demostrar el conocimiento y experiencia en “Desafíos de Albañiles HOLCIM 2026”