Janixia Grill, los expertos en asados expande su sabor y abrirá muy pronto su primera sucursal, en Los Brasiles

Después de 7 años de éxito en el mercado nacional, Janixia Grill, los expertos en asados, están por inaugurar su primera sucursal en Los Brasiles, exactamente en la entrada a Valle Sandino, llevando su reconocida calidad y concepto de cocina a nuevas familias de la zona.

Norman Pernudis, chef propietario, informó que actualmente se está acondicionando el local y se prevé que estar abriendo sus puertos entre el 30 de septiembre o más tardar el 5 de octubre.

La nueva sucursal atenderá a los habitantes de Ciudad Sandino, Los Brasiles, Valle Sandino y sectores cercanos, con la misma experiencia culinaria que caracteriza al restaurante original en Carretera Norte, dijo el chef Pernudis.

Detalló que atenderán de martes a domingo con sus típicos almuerzos de 11 de la mañana a las 3 de la tarde y desde las 5 de la tarde con sus deliciosos asados de res, cerdo, pollo y corazón, además de cortes especiales como lomo de costilla, pullazo y costilla de cerdo.

La apertura no solo traerá más sabor, también oportunidades de empleo es por eso que el chef Pernudis invitó a los interesados en integrarse al equipo, especialmente residentes de la zona, pueden comunicarse al 8140-3733.

Janixia Grill mantiene su responsabilidad social empresarial en alianza con Tu Nueva Radio Ya, apoyando actividades como las” Bodas Colectivas” y “Ya mi Cumple”.

El próximo jueves 25 de septiembre se lucirán con la preparación de más de 100 platos de arroz a la valenciana para celebrar a los cumpleañeros inscritos en nuestra actividad a desarrollarse desde las 9 de la mañana en el Ranchón Tiscapa.