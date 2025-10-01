Económicas y Empresariales

Inversionistas asiáticos inauguran centro de belleza y salud integral «Davína»

En Las Colinas fue inaugurado el Centro de Belleza y Salud Integral “DAVÍNA”, donde te rejuvenecen, te quitan el estrés y te deja “pachito” el exceso de abdomen o de cualquier lado, con las diferentes técnicas y terapias.

Jenifer Álvarez, directora de Mercadeo de “DAVÍNA”, dijo que atienden de lunes a domingo para ofrecer los mejores servicios de masajes, depilación láser, hidratación capilar y de piel, y tratamientos para el acné.

El Centro de Belleza y Salud Integral “DAVÍNA”, de capital asiático, te espera en Managua, de la primera entrada a Las Colinas 2 cuadras y media arriba, mano izquierda.

