Inscríbete en Diplomado de Barismo y conviértete en experto del café

Amantes del café y emprendedores del sector gastronómico tendrán la oportunidad de capacitarse en un completo diplomado de barismo que se desarrollará del 13 al 17 de abril en Managua.

Baristas perfeccionarán su arte en Managua

El programa, con un costo de 240 dólares, es de acceso público y abordará áreas clave como barismo básico y avanzado, catación, bebidas frías a base de café, coctelería, mixología y tendencias actuales en el mundo del café.

Las clases se llevarán a cabo frente a laboratorios Los Robles, ofreciendo un espacio especializado para el aprendizaje práctico y técnico.

La iniciativa es impulsada por Academia Yamila Camila, en coordinación con En Fe Café, ubicada en colonia 10 de junio, promoviendo la profesionalización y el emprendimiento en el sector cafetalero.

Don Roberto Areas, propietario de en Fe Café será el encargado de impartir el diplomado, por lo que invitó a los interesados que pueden tener mayor información o bien inscribirse al número 5868-4685.

Destacó que este encuentro es una oportunidad ideal para quienes desean innovar, emprender o perfeccionar sus habilidades en el apasionante mundo del café.

