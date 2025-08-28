type here...
Inauguran Tienda Boutique Puros «El Yarrance», en Bolonia

Por Arlen Hernandez
El reconocido artista nicaragüense Luis Mike, inauguró la Tienda Boutique Puros El Yarrance, “El Mejor Puro de Nicaragua”, en el módulo 21 de la Plaza La Ceiba, ubicada en Bolonia, Managua.

Descubre Tienda Boutique Puros El Yarrance en Managua
Luis Mike, dijo que en la Tienda Boutique Puros El Yarrance, los que gustan de disfrutar del tabaco, pueden acceder a diferentes presentaciones, tomando en cuenta, las cantidades, tamaños y saborizados.

“Esta idea surgió en el año 2021, y que hicimos la primera exposición en Nicaragua Diseña, al año siguiente, y ya hemos logrado esta tienda física”, compartió el artista emprendedor del tabaco.

Además, en Tienda Boutique Puros El Yarrance, puedes encontrar un tabaco de alta calidad en categoría robusta, y puros en miniatura saborizados de vainilla y chocolate.

Por las compras los clientes tienen derecho a suvenires y comprar ceniceros, chisperos, camisetas, gorras, sudaderas y buzos para damas y caballeros. Los interesados llamar al 8210-8020.

