Hot Weekend regresa: 5 días de precios al rojo vivo en La Curacao Nicaragua

El evento comercial más esperado del año vuelve a Nicaragua por décima ocasión consecutiva. Del 14 al 18 de agosto, el Hot Weekend de La Curacao traerá «descuentos ardientes» en cientos de productos, siendo esta la segunda edición del 2025.

Del 14 al 18 de agosto: La Curacao, RadioShack y Ópticas ofrecen promociones que queman

Según el comunicado emitido desde Managua este 12 de agosto, La Curacao, Ópticas La Curacao, La Curacao Cash y RadioShack unirán fuerzas para ofrecer promociones exclusivas tanto en tiendas físicas como en sus plataformas digitales www.lacuracaonline.com y www.radioshacknicaragua.com.

Jessica Ibarra, Gerente de Mercadeo de La Curacao, explica que «este mes de agosto venimos más cargados que nunca. En nuestro tradicional Hot Weekend, los clientes encontrarán el precio al rojo vivo en productos para el hogar, tecnología y mucho más«.

Durante estos cinco días intensos, los compradores nicaragüenses tendrán acceso a refrigeradoras, cocinas, pantallas inteligentes, celulares, barras de sonido, muebles y hasta motocicletas con precios significativamente rebajados y opciones de crédito instantáneo.

Horario extendido

Las tiendas estarán operando con horario especial durante el evento. Fermín Sánchez, Gerente Comercial de La Curacao, aseguró que «todas nuestras sucursales a nivel nacional estarán abiertas en horario extendido. Nos quedamos hasta que se vaya el último cliente, porque sabemos que nadie se quiere perder estas ofertas«.

Adicionalmente, quienes realicen compras al crédito tendrán la oportunidad de participar en la rifa de «10 BORRASALDOS + CERTIFICADOS DE REGALOS«, lo que aumenta el atractivo de aprovechar estas promociones.

Ópticas y servicios financieros

Ópticas La Curacao también se suma a esta iniciativa comercial ofreciendo aros regulares más lentes desde C$399, además de certificados de regalo por compras al crédito.

Por su parte, La Curacao Cash activará préstamos con condiciones especiales que incluyen efectivo inmediato sin necesidad de fiador, plazos extendidos de hasta 36 meses y tres meses sin intereses para los clientes que aprovechen esta oportunidad.

Mientras tanto, RadioShack, reconocida como líder en tecnología, tendrá sus dispositivos más innovadores con precios especialmente rebajados durante estos cinco días.

El proceso para acceder al crédito ha sido simplificado para agilizar las compras. Los requisitos básicos incluyen únicamente presentar cédula de identidad, constancia del INSS o constancia de ingresos, y un recibo de servicios básicos.

Con esta documentación, los clientes podrán obtener crédito inmediato con plazos de hasta 48 meses y productos respaldados por la garantía de ServiTotal.

Compras disponibles desde cualquier parte del mundo

Las familias nicaragüenses que se encuentren fuera del país también podrán aprovechar estas ofertas. La empresa ha habilitado sus tiendas virtuales para realizar compras de forma rápida y segura desde cualquier lugar del mundo, extendiendo así el alcance del Hot Weekend más allá de las fronteras nacionales y permitiendo que más personas accedan a estos descuentos especiales.

Este evento representa una oportunidad significativa para los consumidores que buscan renovar electrodomésticos, actualizar su tecnología o adquirir muebles con condiciones ventajosas, respaldados por una de las cadenas comerciales más reconocidas del país.