Fiesta del Tabaco «Edición Carnaval» se realizará el sábado 6 de septiembre en Estelí

En el costado Este del Estadio Independencia en la ciudad de Estelí, a partir de las 9 de la mañana, se realizará la Fiesta del Tabaco “Edición Carnaval”, el próximo sábado 6 de septiembre.

Fiesta del Tabaco en Estelí: ¡Diversión y música en vivo!

Elvis Mendoza, en representación de la Alcaldía de Estelí, destacó que la Fiesta del Tabaco, reconoce el trabajo de más de 65 mil trabajadores de la industria tabacalera.

Durante el evento se rifará una motocicleta CT125 BAJAJ, y la Fiesta del Tabaco, contará con la alegría de la música en vivo de los grupos: Skandalo, Nikas Band, Costa Azul y Dj invitados.

La Fiesta del Tabaco “Edición Carnaval”, a efectuarse en el Diamante de las Segovias, tendrá 2 momentos, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, las familias disfrutarán de dinámicas para la niñez, y a partir de las 5 de la tarde, diversión para adultos.

