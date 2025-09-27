Expo Feria «Nicaragua es Café» Somoto 2025 impulsa la sostenibilidad y la calidad del grano en Madriz

En el marco de la Estrategia Nacional para la Transformación de la Caficultura, se llevó a cabo con éxito la Expo Feria Departamental “Nicaragua es Café” Somoto 2025 en Madriz.

El evento, coordinado por la CONATRADEC, el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio (SNPCC) y la Alcaldía Municipal de Somoto, reafirmó el compromiso del Buen Gobierno con la promoción, innovación y sostenibilidad del café nicaragüense.

La Expo Feria reunió a más de 30 emprendedores que presentaron una amplia variedad de productos derivados del café, además de propuestas gastronómicas, artesanales y de agroindustria.

Estos espacios buscan dinamizar la economía departamental y generar oportunidades de intercambio comercial y proyección para los pequeños y medianos caficultores.

El acto central fue presidido por la Alcaldesa de Somoto, Dania Martínez, y autoridades de las distintas instituciones del SNPCC.

Uno de los momentos más destacados fue la realización de rondas de catación dirigidas por catadores certificados Q Grader.

Estas sesiones especializadas permitieron evaluar los atributos sensoriales y la calidad de los granos producidos en Madriz, reforzando el intercambio de experiencias sobre prácticas innovadoras de cosecha y postcosecha y promoviendo el consumo a nivel nacional e internacional.