Empresarios del Sector Turístico podrán ofrecer servicios con exoneración del IVA durante las Fiestas Patrias

Con el propósito de dinamizar la economía nacional y promover el turismo durante las vacaciones de Fiestas Patrias, la Dirección General de Ingresos (DGI) en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), anunciaron la realización de la Feria Nacional de Exoneración del IVA que se realizará del 12 al 22 de septiembre.

Feria Nacional de Exoneración del IVA: ¡Turismo a buen precio!

La medida beneficiará a establecimientos con actividades vinculadas a alimentos, bebidas y hospedajes, que podrán ofrecer sus servicios sin el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), incentivando así a las familias a recorrer el país y aprovechar la variada oferta turística.

“Durante la semana de vacaciones invitamos a las familias a recorrer Nicaragua, disfrutar de sus tradiciones e identidades, saborear su gastronomía y visitar los atractivos turísticos que nos ofrece nuestro país. Con esta feria del IVA buscamos dinamizar la economía para que las familias visiten más y paguen menos”, destacó el compañero Félix Sánchez, responsable de Promoción Nacional del INTUR.

Por su parte, el compañero Róger Deshon Meza, director de la División de Informática y Sistemas de la DGI, explicó que los contribuyentes que deseen participar deberán realizar un proceso de pre-registro y confirmación a través de la Ventanilla Electrónica Tributaria (VET).

“El trámite contempla tres pasos: Pre-registro donde el contribuyente completa información general, como contactos, páginas web y ubicación de sus sucursales con coordenadas geográficas; el segundo paso es la Confirmación de Participación, se registra la facturación, indicando la última factura con IVA y la primera a utilizar dentro del programa de exoneración; y el tercer paso es el Reporte de ventas, aquí los contribuyentes deberán presentar en el formulario electrónico un archivo Excel con el detalle de sus facturas emitidas durante el período de la feria”, detalló director de la División de Informática y Sistemas de la DGI.

Los empresarios del sector turístico nicaragüense podrán obtener más información en el Centro de Asistencia Tributaria, donde se brindará acompañamiento durante todo el proceso o bien, pueden comunicarse al 2248-9998 / 8120-4120.

