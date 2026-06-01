Empresario nica-árabe invierte 250 millones en nuevo centro logístico en Managua

Con una inversión de 250 millones de córdobas, el empresario Ismat Khatib inaugurará próximamente el Centro Logístico Oriental, un moderno complejo comercial edificado en el barrio Los Ángeles, de Managua, en las periferia del Mercado Oriental.

El empresario Ismat Khatib

La mega estructura cuenta con un área de terreno de más de 21 mil metros cuadrados y una construcción de 15 mil metros cuadrados, espacio que albergará un total de 13 módulos comerciales y 23 ofibodegas.

El inversionista destacó que el centro de comercio garantizará la seguridad de los visitantes y ofrecerá un horario extendido de atención hasta las 10:00 de la noche para facilitar la carga de mercadería y los negocios a cualquier hora.

Khatib afirmó que decidió realizar esta importante obra debido al crecimiento económico sostenido y al superávit registrado en el país durante el primer trimestre del año, factores que generan confianza tanto en empresarios locales como en inversionistas de China, El Salvador, Colombia, Estados Unidos, México y naciones árabes.

El éxito de este proyecto tiene sus cimientos en una sólida herencia familiar de esfuerzo y dedicación.

Ismat Khatib, nacido en Managua y de padres de origen árabe, creció bajo una formación enfocada en el estudio y el trabajo, lo que permitió a su núcleo familiar forjar desde hace años un sólido imperio textil dentro del Mercado Oriental, posicionándose actualmente como los distribuidores de telas más grandes de Nicaragua.

A raíz de esta trayectoria comercial, la familia Khatib ha logrado expandir sus horizontes financieros diversificando sus inversiones en puntos estratégicos de la capital, lo que incluye la apertura de una mueblería sobre la carretera a Masaya.

Tras consolidar este nuevo centro logístico, el empresario anunció que contemplan desarrollar más proyectos en el futuro con el objetivo de continuar dinamizando la economía y generando más fuentes de empleo para la juventud nicaragüense.

