«El Chele Gabriel» premia a sus clientes con un moderno carro Agya

Doña Maribel Lumbí, oriunda de Ciudad Rama, fue la ganadora del carro AGYA 2026, que rifó El Chele Gabriel «El Jefe de los Precios Bajos».

Gabriel Urbina, general general de las Tiendas El Chele Gabriel», dijo que la forma de participar era hacer compras de 2 mil córdobas como mínimo, desde el mes de noviembre 2025, y hoy que se realizó el sorteo del carro del año.

La marca patrocinadora de las Tiendas El Chele Gabriel, es APOLO, con una variedad de estilos y calidad.