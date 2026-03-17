Economía nicaragüense creció 4.9% en 2025

El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) del años 2025, los cuales indican que la actividad económica mostró un mayor dinamismo, al registrar un crecimiento de 4.9 por ciento, superior al 3.6% alcanzado en 2024.

El PIB nominal se ubicó en 814,420.7 millones de córdobas, equivalentes a 22,237.2 millones de dólares.

Este crecimiento significó un aumento del 12.9 por ciento respecto a 2024, mostrando que la economía nicaragüense aceleró su ritmo de expansión.

Construcción lidera crecimiento

La construcción fue el motor principal del crecimiento económico, con un impresionante aumento del 17.3%. Le siguieron el comercio con 9.3%, hoteles y restaurantes con 8.0%, y la explotación de minas y canteras con 7.4%.

El sector pecuario creció 6.3%, las industrias manufactureras 5.1%, transporte y comunicaciones 5.0%, y la intermediación financiera 4.9%, mostrando un desempeño sólido en múltiples sectores de la economía.

No todos los sectores tuvieron resultados positivos. La pesca y acuicultura cayó 10.2%, mientras que la electricidad disminuyó 5.6%. La administración pública y defensa bajó 3.4% y la agricultura retrocedió 2.9%.

Consumo de hogares aumentó 5.8%

El crecimiento económico estuvo impulsado principalmente por el gasto interno de los nicaragüenses. El consumo de los hogares e instituciones sin fines de lucro registró un crecimiento del 5.8%, aunque fue menor que el 8.8% de 2024. Por su parte, el consumo del gobierno aumentó apenas 1.0%.

La inversión fija tuvo un desempeño destacado con un crecimiento del 21.3%, impulsada por aumentos en construcción (17.3%), maquinaria y equipo (28.1%), y otras inversiones (19.1%).

Inversión pública y privada en alza

A nivel sectorial, la inversión pública creció 23.7%, superando el 18.6% de 2024. La inversión privada también mostró dinamismo con un aumento del 19.9%, superior al 17.0% registrado en 2023.

Las exportaciones crecieron 5.8%, mientras que las importaciones aumentaron 11.1%, lo que resultó en un aporte negativo de la demanda externa de 4.1 puntos porcentuales al crecimiento total del PIB.